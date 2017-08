Velká Británie chce po brexitu „dočasnou celní unii” s EU

Velká Británie by chtěla krátce po brexitu zajistit dočasnou celní unii s EU, uvedl zpravodajský server BBC. Toto opatření by mělo být součástí širšího plánu na zajištění co nejvolnějšího obchodu se zbytkem Evropy. Plán vláda popsala v dokumentu, který má vymezit pozice Británie ve vyjednávání o brexitu.