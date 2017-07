Koncern VW uzavřel joint venture s místním partnerem společností SOVAC a vznikla továrna SOVAC Production S.P.A. Kromě zmíněných modelů, jejichž výroba začala nyní, se v roce 2018 počítá také s produkcí VW Polo a se Škodou Fabia.

„Africký kontinent nám nabízí příležitost významného růstu. S novou továrnou v Alžírsku spolu s naším partnerem rozšiřujeme přítomnost koncernových značek v severní Africe. Přinášíme do Afriky přední moderní technologie, především s modelem VW Golf,“ uvedl člen představenstva VW Herbert Diess.

Majoritním vlastníkem továrny je místní společnost SOVAC, VW drží ve společném podniku menšinový podíl. Kontrakt byl podepsán v listopadu 2016 a záhy se začalo s výstavbou. Vznikla továrna pro více značek se čtyřmi montážními linkami.

„Jsme na partnerství s největším světovým výrobcem aut velmi pyšní. Byli jsme oficiálním zástupcem VW v Alžírsku více než 10 let. Od nynějška bude SOVAC Production součástí skupiny. Společně budeme tvořit síť, která nebude zahrnovat jen výrobu aut, ale i strukturu dodavatelů,“ uvedl výkonný ředitel SOVAC S.P.A. Mourad Oulmi.

Až 1800 pracovních míst

Aby byla zajištěna kvalita výroby a logistiky v Alžírsku, místní zaměstnance školili experti koncernu a místní manažeři a mistři výroby strávili několikaměsíční školící program v mateřských továrnách. V novém závodě nyní může pracovat 550 zaměstnanců. V budoucnu tady bude vytvořeno až 1800 pracovních míst, navíc vzniknou nové pozice u dodavatelů, prodejců či v logistice.

Koncern VW začal s exportem prvních aut do Alžírska už v roce 1952, tehdy to ale bylo jen malé množství vozů. Od počátku 70.let to byly už tisíce aut ročně. Síť dealerů v Alžírsku zahrnuje přes tisíc prodejních míst s 1600 zaměstnanci. V roce 2015 už prodal koncern zákazníkům v Alžírsku přes 30 tisíc vozů.

Důležitým okamžikem je spuštění výroby v Alžírsku pro Seat. Jak připomněl předseda představenstva Seat Luca de Meo, tato továrna je vůbec první mimoevropskou továrnou na produkci španělské značky Seat. „Model Ibiza je naším bestsellerem v Alžírsku a výroba v novém závodě nám výrazně pomůže v růstu prodejních čísel,“ uvedl Luca de Meo.

Škoda v Alžírsku

Z pohledu české značky Škoda je africký trh zatím malý. Škodovky se tam prodávají například v Egyptě nebo Tunisku, ale řádově se jedná o tisíce vozů, například v Tunisku to bylo vloni jen 700 kusů, v Alžírsku se vloni prodaly 3 tisíce škodovek. Celosvětově se přitom prodalo vloni přes 1,1 miliónů vozů Škoda.

„Trhy severní Afriky včetně Alžírska nabízejí značný rostoucí potenciál. Jsme přesvědčeni, že zde díky spolupráci s naším partnerem posílíme naši současnou situaci,“ uvedl šéf automobilky Škoda Auto Bernhard Maier.

Vozy Škoda už se vyrábějí kromě Česka a Slovenska také v Číně, Indii, Rusku, Ukrajině a Kazachstánu a nyní i v Alžírsku. Auta s okřídleným šípem na kapotě se tu ovšem prodávají už od roku 2002, kdy Škoda vstoupila na zdejší trh s modely Fabia a Octavia, později se přidal Superb, Yeti a Rapid. Od roku 2002 do roku 2016 se tady prodalo téměř 42 tisíc vozů Škoda.

V roce 2020 tady chce Škoda Auto prodávat kolem 11 tisíc vozů, což by mělo odpovídat pětiprocentnímu podílu na místním trhu. Ten je přitom velmi specifický a velmi náchylný na rozhodnutí vlády.

V posledních pěti letech se podle informací automobilky Škoda Auto alžírský celkový automobilový trh propadl zhruba o 70 procent i v důsledku některých vládních opatření. Vloni byla například zavedena vysoká cla na import vozů, k tomu vláda zavedla i dovozní kvóty.