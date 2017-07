Ministr financí Ivan Pilný (ANO) nedlouho po svém nástupu do funkce na konci května uvedl, že by účtenková loterie měla být spuštěná od listopadu. [celá zpráva] Nakonec to bude o měsíc dřív, tedy ještě před volbami, které se uskuteční 20. a 21. října.

Ministerstvo si od účtenkové loterie slibuje větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek a tím zvýšení efektivity EET. Dříve ji zavedly například Chorvatsko nebo Slovensko.

Úřad plánuje ročně vyplácet výhry za 65 miliónů korun, měsíčně by si soutěžící měli rozdělit zhruba 21 tisíc výher. Podle dřívějších informací by nejvyšší výhra měla být milión korun, druhou v pořadí by mělo být auto za 400 tisíc.

Losování bude každý měsíc, a to z účtenek vydaných za předem stanovené období. Zákazník může do účtenkové loterie registrovat v jeden den pouze jednu účtenku od daného obchodníka.

EET začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace. Po hotelech a restauracích se od března letošního roku zapojily do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou příští rok další obory podnikání. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.