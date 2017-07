„Pro jízdu do stanice Muzeum ve směru od Nemocnice Motol je třeba dojet až do stanice Náměstí Míru a následně přestoupit na vlak v opačném směru. K odjezdu ze stanice Muzeum směrem do stanice Depo Hostivař lze využít vlak směr Nemocnice Motol a ve stanici Můstek přestoupit do vlaku na opačné straně nástupiště,“ popsal změny v dopravě na trase A dopravní ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Ladislav Urbánek.

Uzavřená polovina nástupiště ve stanici metra Muzeum na trase A

FOTO: Novinky

Stavební práce spočívají zejména v izolaci stanice proti průsaku vody a ve vybudování odvodňovacího systému. Částečně budou také vyměněny hliníkové obklady. Oprav se dočká i nástupiště.

„Bude provedena výměna kamenných obkladů pilířů a stěn. Kamenné obklady zůstanou na pilířích a stěnách ve stejném rozsahu a bude použit tentýž materiál z lomu v Makedonii. Dále budou opraveny nástupištní hrany,” řekla Novinkám mluvčí DPP Aneta Řehková.

Změny v dopravě na trase A kvůli opravách ve stanici Muzeum

FOTO: DPP

Ve stanici současně vybudují nové osvětlení, systém počítání cestujících a majáčky pro nevidomé. Rekonstrukcí projde kanalizace a rozvody vody, úpravy čeká i vzduchotechnika. Dohromady vyjdou tyto opravy na asi 120 miliónů korun, odhaduje DPP.

První etapa oprav má skončit podle plánu 12. prosince, druhá etapa - uzavření nástupiště v opačném směru - pak započne na začátku příštího roku.