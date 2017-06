Členové EU vyvážejí celkem 11 miliónů bicyklů. Drtivou většinu z nich (92 procent) exportují v rámci evropské osmadvacítky. Hlavním vývozcem je Portugalsko, které se na evropském exportu v roce 2016 podílelo z 15 procent.

Druhá Itálie se na vývozu kol ze zemí EU podílí ze 14 procent, třetí Nizozemsko tvoří 13 procent exportu osmadvacítky.

Pokud jde o státy mimo Evropskou unii, do Švýcarska se vyvezlo 15 procent všech bicyklů importovaných mimo EU. Dalších 11 procent se v roce 2016 vyvezlo do USA a sedm procent do Ruska.

Do členských států EU se v roce 2016 dovezlo celkem 17 miliónů bicyklů. Celkem 58 procent těchto jízdních kol bylo importováno z jiných členských zemí. Největší část kol se dováží do Velké Británie, která je na odchodu z Unie. Míří tam 18 procent kol dovážených do osmadvacítky.

Celkem 42 procent jízdních kol se do EU dováží ze zemí mimo osmadvacítku. Největším mimoevropským dovozcem je Tchaj-wan, který se na dovozu z nečlenských států podílí ze 24 procent. Dalších 18 procent kol do EU míří z Kambodži a 11 procent z Bangladéše.