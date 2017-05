Fortbet Holdings Limited vlastní přibližně 68,25 procenta akcií Fortuna Entertainment Group. Penta na konci března oznámila, že plánuje stáhnout akcie Fortuny z veřejného obchodování na burzách ve Varšavě a v Praze a získat ve firmě stoprocentní podíl. Minoritním akcionářům, kteří celkem vlastní téměř 32 procent akcií, nabídla odkup za 98,69 koruny. [celá zpráva]

Analytici tehdy uvedli, že nabízená cena je nízká. Kurz akcií Fortuny po zveřejnění úmyslu Penty klesl o pět procent na 103,2 Kč. V pátek akcie končily obchodování na 108,90 Kč. Celkem je na trhu 16,5 milionu akcií firmy.

Spolumajitel Penty Marek Dospiva koncem dubna cenu 98,69 Kč za akcii potvrdil. Dlouhodobí akcionáři hlavně kvůli dividendám držením akcií firmy podle něj vydělali za sedm let zhruba pět procent. „Slíbili jsme, že budeme dividendový titul, a to jsme splnili. Pokud někdo spekuloval na krátkodobý pokles nebo růst hodnoty akcií, je to jeho problém,” dodal.

Fortuna Entertainment Group vznikla v roce 2009, zaměřuje se hlavně na kurzové sázky. Původně česká firma s 25letou historií dosud působila v Česku, na Slovensku a v Polsku. S akciemi Fortuny se obchoduje na pražské a varšavské burze, majoritním vlastníkem je finanční skupina Penta.