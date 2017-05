Kraje uspěly ve sporu se státem kvůli miliardovým dotacím na vlaky

Několik českých krajů uspělo ve sporu s ministerstvem dopravy, a i přes to, že uzavřely smlouvu s dopravcem přímo, a ne po tendru, by nakonec neměly mít zavřenou cestu k miliardovým dotacím z Evropské unie na pořízení nových vlaků. Dohoda, která se v květnu zrodila v Bruselu, by měla být doladěna příští týden v Praze.