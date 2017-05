Lidovci se shodli na tom, že by vláda mohla pokračovat bez premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a ministra financí Andreje Babiše (ANO). Upozornil na to šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek a na tiskové konferenci to řekl i místopředseda lidovců... Celý článek V koalici řeší vládu bez Sobotky i Babiše»