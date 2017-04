„S výsledky jsme spokojeni. Obávali jsme se výraznějších výdajů na tzv. mezinárodní redispečinky. Tento scénář se ale nepotvrdil. I proto je zisk lepší, než jaký byl odhad," uvedl předseda představenstva ČEPS Jan Kalina.

Redispečink je běžným nástrojem pro odlehčení přetěžovaného vedení. Spočívá ve změně dodávek elektrické energie nasazením výrobních zdrojů v jiném místě. Tím dojde k odstranění přetížení konkrétních vedení, ale zároveň zůstane stejné množství vyráběného výkonu v dané oblasti.

Přetoky z Německa nebyly tak extrémní



Česko dlouhodobě trápí především nevyrovnaná výroba elektřiny v německých větrných parcích. Podobným situacím by měly do budoucna zabránit transformátory v rozvodně Hradec u Kadaně. První dva transformátory zde ČEPS zprovoznil v lednu, druhé dva spustí do konce letošního června. Investiční náklady celého projektu by podle ČEPS neměly přesáhnout dvě miliardy korun.

Na redispečinky ČEPS loni plánoval výdaje ve výši 120 miliónů korun, dnes uvedl, že ho nakonec tato opatření stála „jen” 35 miliónů korun.

„V loňském roce nebyly přetoky (nápory elektřiny ze zahraničí) tak extrémní. Počasí obnovitelným zdrojům příliš nepřálo, a tak výroba ve větrných parcích na severu Německa klesla. Z provozního hlediska šlo o poměrně klidných 12 měsíců,” dodal Kalina.

Předseda představenstva ČEPS Jan Kalina

FOTO: ČEPS

Další stěžejní stavbou roku 2016 bylo podle společnosti především dokončení výstavby 107 kilometrů nového vedení Krasíkov - Horní Životice vedoucího skrze Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Zahájena byla také rekonstrukce rozvodny Chodov, která výrazným způsobem ovlivní spolehlivost zásobování hlavního města Prahy.

Společnost ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje, obnovuje a provozuje 42 rozvoden s 75 transformátory a vedení o celkové délce přes 5600 kilometrů.

Kalina je předsedou představenstva ČEPS od loňského dubna. Ve funkci nahradil Vladimíra Tošovského, který byl odvolán dozorčí radou firmy. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu český stát.