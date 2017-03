Hodnota trhu s legálním konopím v USA v roce 2016 dosáhla 7,2 miliardy dolarů (183,7 miliardy korun) a očekává se, že meziročně poroste o dalších 17 procent.

Prodeje léčebného konopí podle prognóz New Frontier Data vzrostou z 4,7 miliardy dolarů (119,9 miliardy korun) v roce 2016 na 13,3 miliardy v roce 2020.

Prodeje marihuany pro rekreační účely by měly růst z 2,6 miliardy dolarů (66,3 miliardy korun) v roce 2016 na 11,2 miliardy (285,7 miliardy korun) v roce 2020.

Prognózy New Frontier vycházejí z rozšíření konopného byznysu do států, které v loňském legalizovaly konopí pro rekreační nebo léčebné účely. Analýza se vyhýbá spekulacím, které státy by mohly k legalizaci přistoupit v příštích třech letech.

Status konopí ve Spojených státech

FOTO: David Ryneš, Novinky

Užívání marihuany pro rekreační účely v referendu nově loni na podzim schválili lidé v Kalifornii, Massachusetts, Nevadě a Maine. Voliči na Floridě, v Severní Dakotě a Arkansasu si zase odhlasovali legalizaci léčebného konopí.

Rekreační marihuana byla již dříve legální v Coloradu, ve státě Washington, v Oregonu, na Aljašce a v americké metropoli Washington D.C. [celá zpráva]

Rekordní rok v Coloradu

Vývoj a možnosti konopného byznysu v USA lze ilustrovat na datech z Colorada. To legalizaci pro rekreační účely schválilo už v roce 2012, v platnost vešla o dva roky později.

V roce 2014 se v tomto státě prodalo konopí za 699,2 miliónu dolarů (17,83 miliardy korun), o rok později za 996,2 miliónu dolarů (25,4 miliardy korun) a v roce 2016 už to bylo konopí za 1,3 miliardy dolarů (33,16 miliardy korun).

Stát zveřejňuje údaje o prodejích legálního konopí a s nimi souvisejících daňových výnosech za každý měsíc. Podle těchto dat měsíční prodeje loni celkem osmkrát překonaly částku 100 miliónů dolarů. V prosinci se prodalo konopí za 114,7 miliónu dolarů (2,93 miliardy korun), což představuje 13procentní meziroční nárůst.

Na daních spojených s prodejem konopí se v Coloradu za celý rok vybralo 199 miliónů dolarů (přes pět miliard korun).

Výnosy z legálního konopí v Coloradu

FOTO: David Ryneš, Novinky

Jak se ke konopnému byznysu postaví Trump?

Do plánů obchodníků s konopím by ovšem mohla zasáhnout administrativa nového amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Mluvčí Bílého domu Sean Spicer se nedávno na tiskové konferenci zmínil o možném důraznějším vynucování federální legislativy, podle níž je konopí nelegální droga. A podobně se vyjádřil i ministr spravedlnosti Jeff Sessions, který mluvil o nutnosti přezkoumat dosavadní praxi, kdy vláda federální zákaz v některých státech nevynucovala.

Podle republikánského senátora Randa Paula však v osobním rozhovoru Sessions naznačil, že dosavadní praxi měnit nebude. „Řekl mi, že v těchto věcech budou do značné míry respektovat práva států. Takže bych byl velmi zklamán, pokud by se federální vláda rozhodla vtrhnout do Colorada, Washingtonu a všech těch států,“ nechal se slyšet.

Mluvčí Bílého domu Sean Spicer naznačil, že by mohlo začít důraznější vynucování federální legislativy, podle níž je konopí nelegální droga.

FOTO: Carlos Barria, Reuters

Postoj samotného Trumpa je nejasný. Podle magazínu Cannabis Business Times se minimálně v jednom případě vyslovil pro federální legalizaci zakázaných látek s odůvodněním, že je třeba sebrat zisk organizovanému zločinu. Později během kampaně hovořil o tom, že by si o této otázce měly jednotlivé státy rozhodovat samy. Sám by dokonce podpořil legalizaci pro léčebné účely. [celá zpráva]