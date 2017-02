Karl Haeusgen se má co otáčet. Vlastní firmu HAWE, výrobce hydraulických systémů, má dva tisíce zaměstnanců, loňský obrat činil 286 miliónů eur (7,73 mld. korun). Loni v prosinci cestoval služebně po Americe. „Ovzduší se pronikavě měnilo – a to Donald Trump ještě ani nezmáčkl spoušť svého koltu,“ řekl týdeníku Der Stern.

Dva ze tří výrobků HAWE vyváží, 15 procent míří do USA. Jak dlouho ještě? „Už jenom clo ve výši osmi i deseti procent by nás srazilo na kolena. Vyhnalo by nás z trhu,“ obává se Haeusgen. Během posledního pobytu za mořem se doslechl, že konkurence nasazuje ve Washingtonu veškeré páky, aby se HAWE a dalším evropským vetřelcům hůř dýchalo.

Rána na solar?

Haeusgena navíc děsí další scénář, kdy Trump zatopí i ostatním globálním velmistrům – především Pekingu: „Pokud Číňané nebudou moci chrlit zboží na americký trh, vrátí úder také cly.“

Výhrůžky z Washingtonu dostihly Německo v době, kdy jeho hospodářství šlape jako už dlouho ne. Nezaměstnanost se drží na nízké úrovni, obchodní přebytky šplhají k rekordním hodnotám, hlad po německém zboží spíš sílí, než slábne. Vývoz zůstává jedním z klíčových pilířů blahobytu. „Trumpův direkt míří přímo na solar,“ má jasno list Handelsblatt.

Německý ministr financí Wolfgang Schäuble považuje nástup Trumpa za budíček.

Clemens Fuest, šéf Ifo-institutu, už vypracoval hororový scénář, kdy obchod s USA zamrzne na nule. V bezprostředním ohrožení se podle něho okamžitě ocitne 1,6 miliónu pracovních míst ve Spolkové republice.

A do třetice – aby toho nebylo málo – na obzoru se už kupí mraky měnové války. Peter Navaro, Trumpův ekonomický šéfporadce, v listě Financial Times vyčetl Berlínu a jeho evropským souputníkům, že podhodnoceným eurem Spojené státy „drží v šachu a vykořisťují je“. Sýčkové navíc připomínají, že nevyzpytatelný prezident nemusí s vyhlášením obchodní války Berlínu nijak chvátat. Může ho pečlivě připravit a vytáhnout jako trumf až pro případ, že by jeho další priority – protiimigrační kroky, zeď na mexických hranicích – nešly, jak by měly jít.

Optimisté vs. sýčci

Optimisté se snaží pojímat Trumpův tah na branku jako plus. „Kdyby jeho nástup neznamenal budíček pro Evropu a Německo, tak nevím, jaký jiný budíček bychom potřebovali,“ nechal se slyšet spolkový ministr financí Wolfgang Schäuble.

Vývoz Německa lámal loni rekordy

Export byl za 1,2 biliónu eur (32,4 bil. korun)

Rekordní přebytek dosáhl 253 miliard eur (6,8 bil. korun)

To je 8,6 procenta HDP (2015: 8,3 procenta)

USA mají se SRN bilanci minus 75,3 miliardy eur (2 bil. korun)

Němci vyvezli do USA za 125,4 miliardy eur a dovezli asi za 50 miliard eur

Celkový americký obchodní deficit – 478 miliard dolarů – je nejvyšší na světě



Jiní jdou ještě dál a strategii šéfa Bílého domu označují za šanci pro to, kdy Evropa, a tudíž i Německo, konečně doroste a nejen politicky, ale také ekonomicky se postaví na vlastní nohy. Brigitte Zypriesová, nová spolková ministryně hospodářství, rovnou vybízí ke zdrženlivosti. „Vývoz se nezadrhne. I Amerika potřebuje naše produkty a dodávky,“ soudí.

Haeusgen to považuje za laciné sebeutěšování. Vybavuje si, jak někteří němečtí politici, a především média, v době republikánských primárek uklidňovali veřejnost, že se nemusí znepokojovat: Trump je nevyhraje. A vyhrál. Během volební kampaně naznačovali, že pořád není důvod dělat si těžkou hlavu – Trump se nikdy nestane prezidentem. A stal se. „A teď nám stejné hlasy vykládají, že nebude až tak zle,“ podotýká. „Hloupost. Trump říká, co si myslí, a dělá, co říká.“