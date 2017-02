Zda tato trať pro rychlost 250 až 350 kilometrů v hodině povede z Prahy přes Havlíčkův Brod, či Benešov, by mělo být jasné v roce 2019 na základě studie proveditelnosti, kterou nechá vypracovat SŽDC.

Z brněnské metropole má trať pokračovat do Břeclavi s návazností na Vídeň. Naopak z Prahy se plánuje rychlé železniční spojení s Německem, které má výraznou podporu saské zemské vlády. Vést má z Prahy přes Lovosice a Ústí nad Labem do Chabařovic, u nich má projít tunelem pod Krušnými horami do Heidenau a pokračovat do Drážďan a Berlína.

Až kolem roku 2035



Realizace obou projektů je ovšem podmíněna podporou německé spolkové vlády a spolufinancováním z fondů EU.

„Soutěž na zpracování studie proveditelnosti by SŽDC měla vyhlásit v březnu,“ informoval Sobotka. Jak však už dříve uvedl, se zahájením výstavby první z těchto tratí lze počítat až kolem roku 2035.

Podle Ťoka se má v Česku na výstavbu vysokorychlostních tratí vynaložit až 500 miliard korun. Tedy ještě větší částka, než kolik by stál prezidentem Milošem Zemanem tolik propagovaný kanál Dunaj–Odra–Labe pro vodní dopravu.