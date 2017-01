Podle Mnuchina by mohl mít „excesivně silný dolar“ negativní vliv na ekonomiku.

„Síla dolaru byla historicky spjatá se sílou americké ekonomiky a vírou investorů v obchodování v Americe,“ napsal ministr v odpovědi senátorovi, který se ho ptal, jaké důsledky by měl hypotetický 25procentní nárůst hodnoty dolaru.

„Čas od času může mít excesivně silný dolar krátkodobě negativní účinky na ekonomiku,“ dodal.

Mnuchin says “excessively strong dollar” could have a negative short-term effect on economy https://t.co/oXlzGKvK80 pic.twitter.com/yco8F1FKQQ