Veterináři v Sedlečku utratili přibližně 40 hus, kachen a slepic. V dozorovém pásmu ptačí chřipky u Tábora je sedm komerčních chovů, pro které platí zpřísněný režim, řekl František Kouba, ředitel krajské veterinární správy. O kolik kusů drůbeže jde, zatím neupřesnil.

„Nemají prokázaný virus, jsou pouze v pásmu, kde se virus vyskytl, z hlediska bezpečnosti pro ně platí zpřísněný, zvláštní režim,” vysvětlil Kouba.

„Záleží, o jaký chov jde, co tam chovají, kdy to chtějí vyskladňovat, kam to chtějí vézt, jestli je to třeba na produkci vajec. Pokud je vezou na jatka, musí mít potvrzení o tom, že je jatka přijmou, my musíme dávat speciální osvědčení na přesun této drůbeže na jatka,” dodal.

Prokázaná ohniska ptačí chřipky

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

V blízkosti druhého jihočeského ohniska ptačí chřipky, Libějovic, jsou chovy s desítkami tisíc kusů drůbeže. Sídlí zde i potravinářská společnost Vodňanské kuře z holdingu Agrofert vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše (ANO).

„Zatím vše bez problémů. Chtěl bych uklidnit spotřebitele, není důvod k panice. Z ochranného pásma ani z pásma dozoru nezpracováváme žádná kuřata, přímo se nás to nijak nedotýká. Jsme v pravidelném kontaktu s veterináři. V tuto chvíli došlo pouze ke zpřísnění dezinfekčních opatření. Všechna auta na příjezdu i na odjezdu projdou dezinfekcí,” řekl na dotaz Novinek mluvčí holdingu Agrofert Karel Hanzelka.

Zahraniční ohnisko je i v rakouském Gmündu, v těsném sousedství Českých Velenic na Jindřichohradecku.

Ptačí chřipka se v Česku objevila po deseti letech. Kvůli epidemii v letech 2007 museli drůbežáři vybít stovky tisíc opeřenců.