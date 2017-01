Cowen se zamýšlí nad tím, co by poradil hypotetickému novému prezidentovi, který by chtěl z nějakého důvodu maximalizovat počet nelegálních mexických imigrantů v USA.

Dochází k závěru, že všechny navrhované kroky už se nastupující prezident Trump pokouší realizovat, případně to slibuje.

Stavba silnic, mostů... A zdi



„Finanční krize a z ní vyplývající stagnace trhu s nemovitostmi byly hlavním důvodem, proč začala mexická migrace do USA klesat, takže nový program výstavby by tento trend mohl zvrátit,“ domnívá se ekonom.

Plán na stavbu nové infrastruktury, silnic, mostů, ale třeba i zdi na hranicích by podle něj mohl povzbudit přistěhovalectví z Mexika. Ovšem sám o sobě by nestačil. Vládní agentury totiž musí lidi zaměstnávat legálně, což je u nelegálních imigrantů problém, připomněl Cowen.

Proto by ke zvýšení poptávky po práci nelegálních imigrantů pomohlo partnerství se soukromým sektorem, které ve svém volebním programu uváděl Donald Trump. Podle Cowena se tam najdou firmy, které si s legálním statusem pracovníků nedělají hlavu.

Horší situace v Mexiku, více investic v USA



Přistěhovalectví z Mexika by pak podle Cowena pomohlo i zhoršení ekonomické situace v jejich rodné zemi. Tomu by prezident mohl pomoci například odrazováním zahraničních investorů, kterým by vyhrožoval 35procentním dovozním clem.

To by pro Mexičany znamenalo nižší mzdy a méně pracovních míst. Dostatečně nepřátelská politika by také mohla snížit hodnotu pesa. [celá zpráva] Nedostatek pracovních míst, nízké mzdy a malá hodnota pesa zaručeně přiláká více Mexičanů do USA, než pokud by situace v jejich zemi byla opačná.

Prezident by neměl zapomenout ani na daňovou reformu. V USA platí pro firmy sazba daně z příjmu 36,5 procenta, kterou chce Trump snížit na patnáct procent. [celá zpráva]

„Rozumnější firemní daň by zvýšila tuzemské investice, což by – třeba jen nepřímo – podpořilo poptávku po nelegální mexické práci,” uzavírá Cowen.