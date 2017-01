Projekt problémové turecké elektrárny má převzít nová vítkovická firma

Strojírenský holding Vítkovice chce vyřešit problém s projektem turecké elektrárny Yunus Emre založením nové firmy, která by jej převzala od společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE), jež je od srpna v úpadku. Projekt by se tak vyčlenil mimo majetkovou podstatu VPE a běžel by dál mimo tuto firmu, oznámila v úterý mluvčí Vítkovic Eva Kijonková.