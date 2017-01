Trump kritizoval plán Toyoty postavit v Mexiku novou továrnu, kde chce vyrábět model Toyota Corolla. „V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ! Postavte továrnu v USA, nebo zaplaťte vysokou dovozní daň.“ [celá zpráva]

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.