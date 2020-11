Zvěrstvo a ptákovina. Ostrava vyzvala vládu, ať stopne Zemanův kanál

„Chceme, aby se projekt nedostal do fáze realizace. Je to úlitba panu prezidentovi. Osobně si myslím, že vláda ani na tento projekt nesežene peníze. Nicméně i tak musíme být připraveni a už nyní žádáme vládu, aby to zastavila,“ uvedl například ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).

Podle primátora se jedná o projekt zastaralý, nadbytečný, který svým pojetím patří do 19. století, a nikoliv do 21. století. Navíc by podle odborníků i podle města zlikvidoval ekosystém a životní prostředí v okolí řeky Odry, která protéká územím Ostravy.

„Stavby ohrozí biotopy a ovlivní podzemní vody včetně zdrojů hromadného zásobování pitnou vodou. Může ohrozit i budování nových staveb a narušit statiku těch stávajících,“ upozorňovali zastupitelé.

Tolik uhlí už se netěží

Podle náměstkyně ostravského primátora pro životní prostředí Kateřiny Šebestové (ANO) došlo v mezidobí v regionu k zásadnímu útlumu koksárenství i těžby uhlí.

„Kraj se proměnil, odklonil se od zpracovatelského průmyslu základních surovin, který mohl generovat poptávku po lodní dopravě. Význam kanálu pro průmyslovou dopravu by tedy byl velmi sporný. Využití řeky pro rekreační plavbu je sice žádoucí, ale rozhodně nevyžaduje takové zásahy, se kterými současný záměr počítá,“ sdělila Šebestová.

Vláda už schválila 15 miliard na přípravu

„Vynakládané finanční prostředky by měly směřovat do jiných oblastí našeho regionu a přípravy projektu na vybudování vodního kanálu by se měly zastavit. V době, kdy ekonomika v celé České republice v důsledku celosvětové pandemie nemoci covid-19 krvácí, považujeme další vynakládání prostředků na megalomanský projekt za chybné rozhodnutí,“ shrnula náměstkyně a zastupitelé jí dali za pravdu.

Prezident Miloš Zeman Foto: Jan Handrejch, Právo

Studii proveditelnosti pro výstavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe projednala vláda na začátku října. Připravovat se má první část vodního koridoru za zhruba 15 miliard korun a zaměřuje se na propojení Dunaje s Odrou.