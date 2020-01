Zveřejňování odměn pro učitele budí rozpaky

„Každý si myslí, že dělá víc a ostatní že dělají míň. Smrtící by bylo, kdyby bylo přesně napsáno, kdo a kolik. Ale jinak je to motivační složka a ta je pozitivní i negativní. Pokud dostanu víc, než je průměr, tak je to pro mě informace, že jsem dobrý. Polovina lidí dostane informaci, že je ředitel za dobré nepovažuje, a to by si za ním měli zajít, aby jim vysvětlil, co mají dělat pro to, aby byli lepší,“ dodal.