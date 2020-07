Zveřejněte smlouvy k dostavbě Dukovan, vyzvali Piráti Babiše

Bartoš uvedl, že příprava stavby v Dukovanech musí být kvůli své ceně i možným dopadům na ceny energií a celou českou ekonomiku maximálně transparentní. Proces by měl být pod veřejnou kontrolou a být uzavřen za podmínek, které budou co nejvýhodnější pro stát a obyvatele, dodal Bartoš. „Obrátil jsem se písemně na pana premiéra s žádostí o zveřejnění smluv, které plánují vláda či jednotlivá ministerstva uzavřít,” řekl.

Piráti také požadují, aby kvůli bezpečnosti i úsporám stavbu nerealizoval ČEZ, ale stát. Dodavatelským modelem nového bloku má být tzv. stavba na klíč, která zajistí možnost kontroly subdodavatelů projektu. Beneš v květnu ČTK řekl, že na financování výstavby by se stát měl podílet řádově 70 procenty, zbylých 30 procent by měl zaplatit ČEZ.

Možnou stavbu nového jaderného zdroje v Česku několik předcházejících let brzdily nejasnosti o způsobu financování, konkrétní obrysy začíná dostávat projekt až v posledních měsících. Dlouhodobě se proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR staví ekologové. Stavět by se podle dřívějších informací mělo začít v roce 2029, blok by měl být uveden do provozu v roce 2036.