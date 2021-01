Zůstávejte doma, nabádá lidi vláda. Kraj vyjednal posílení spojů do hor

Například v Olomouckém kraji České dráhy (ČD) v lednu již podruhé posílily víkendovou kapacitu několika spěšných spojů, které míří ze Zábřehu a částečně i Olomouce do Jeseníku. Po trati, kde vlaky zastavují v turisty oblíbených jesenických obcích Branná, Ostružná, Ramzová či Lipová Lázně. Naposledy minulý víkend.

Je naší povinností spoje zajistit, zvláště když čelíme hromadě stížností Michal Zácha, náměstek hejtman

„Ke změnám dochází na základě požadavku Olomouckého kraje,“ potvrzuje mluvčí ČD Vanda Rajnochová. Hejtmanství už dříve zajistilo také posílení víkendové autobusové dopravy do oblasti Jeseníků.

O cesty do Jeseníků vlakem je zájem Foto: Miloslav Hradil, Právo

„S ohledem na skutečnost, že chce Jeseníky v poslední době navštívit stále více lidí, začaly být autobusy i vlaky přeplněné. Zaznamenali jsme negativní reakce cestujících, kteří se do spojů vůbec nedostali. Proto jsme se s dopravci domluvili na posílení,“ řekl Právu náměstek olomouckého hejtmana Michal Zácha (ODS), který má na kraji na starosti dopravu.

Některé vlaky mají počet míst dvojnásobný

U některých sobotních a nedělních spojů už ČD zvýšily kapacitu až na 312 míst k sezení, což je dvojnásobek stavu na ještě na počátku ledna. Místo dvou, mají soupravy čtyři vagony. Ostatní posílené spoje spěšných vlaků vyjíždějí o víkendech už od půlky ledna se třemi vozy s kapacitou až 232 míst k sezení, o polovinu vyšší než obvykle. Od minulé soboty k nim ještě přibyl o jeden vagon posílený i ranní spěšný vlak s odjezdem ze Zábřehu do Jeseníku v 7:31.

„Plánujeme, že posílené spoje budou jezdit až do konce února,“ uvedla ředitelka Regionálního obchodního centra ČD v Olomouci Hana Motyková. V praxi to znamená, že jen ČD mohou nyní o víkendech do Jeseníků přepravit o stovky lidí více než obvykle.

Jeseníky byly i minulý víkend plné běžkařů, bobujících a sáňkujících dětí i pěších výletníků. Mnozí sem dorazili právě vlakem. „Je to super, že přidávají vagony. Konečně můžeme cestovat jako lidé ne jako namačkaná dobytčata,“ řekl Právu Jiří Malý, který ze Zábřehu vyrazil v sobotu vlakem do okolí Branné s manželkou a dvěma dětmi.

Kraj podle Záchy nemá, jak zjistit, za jakým účelem ten, kdo si koupí jízdenku, chce cestovat. Zda s dětmi, které jsou již dlouho doma, za zábavou na horách, nebo třeba na návštěvu rodiny. Nemá k takovému zjišťování ani důvod.

„Pro mě jako krajského dopraváka je nejdůležitější vyhovět těm, kdo mají zájem o přepravu. Je naší povinností spoje zajistit, zvláště když čelíme hromadě stížností, ne vždy navíc příjemných,“ zdůraznil Zácha.

Chybí jasná pravidla

Odmítl přitom, že by kraj svým postojem podporoval v době pandemie nemoci covid-19 migraci. Připustil, že se může zdát být divné, když se na jedné straně apeluje na lidi, aby zbytečně necestovali a na druhé straně je posilována přepravní kapacita. Vše se však podle něj točí kolem toho, že nejsou nastavena jasná pravidla.

„Ať pan Blatný (Jan, ministr zdravotnictví), nebo pan premiér přijdou a řeknou že máme do Jeseníků vypravit denně jeden vlak tam a druhý zpátky a dají nám to befelem. Pak je hotovo. Já zatím nemám nikde žádné omezující pravidlo, že mohu do Jeseníků denně dovézt maximálně tolik a tolik lidí. Naopak musím respektovat, pokud je o přepravu zvýšený zájem,“ konstatoval náměstek.

To, že by navýšení kapacity spojů bylo v rozporu s vládními nařízeními týkajícími se pandemie, odmítá i olomoucký hejtman Josef Suchánek (piráti a STAN). Upozornil přitom mj. na to, že pokud by kraj na zájem o přepravu nereagoval, „lidé by se na sebe ve vagonech extrémně tlačili, a to by z pohledu epidemiologie bylo ještě horší.“