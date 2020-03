Zubařům i ambulantním lékařům pomůcky stále chybějí

„Sehnali jsme si padesát tisíc respirátorů třídy FFP2 vlastními silami od ministerstva vnitra. V některých krajích jsme to všem zubařům rozvezli osobně, protože stát v tom má trochu chaos. My máme databázi všech ordinací, ale někteří doktoři nehlásí změnu na úřady třeba deset let, takže v Brně chtěli rozdávat respirátory zubařům v důchodu nebo mrtvým,“ řekl Právu prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Zubaři mají podle něj zásoby na týden, zhruba dvě tisícovky ordinací v Česku jsou zavřené.

„Respirátory stále nemáme a neordinujeme,“ řekla Právu stomatoložka z pražského Žižkova. „Od ČSK jsme dostali respirátory třídy FFP2 a otevřeno máme. Lidé se ale bojí chodit,“ uvedla zubní lékařka Pavla Navrátilová z Brna.

Šmucler Právu řekl, že zubaři mají přislíbeno další množství respirátorů, doktoři mají ty současné co nejvíc sterilizovat, aby déle vydržely. „Vyzvali jsme ordinace, aby nezavíraly. Zubaři jsou nejohroženější skupina zdravotně i ekonomicky,“ dodal. „Zubaři musí platit náklady, ale nechodí pacienti, tedy nemají příjmy. Jsme na tom hůř než restaurace. Proto jsme apelovali na ty, co respirátory dostali, ať alespoň udrží určitý počet hodin,“ řekl.

Stomatologové tlačili na vládu už od soboty, dokonce sepsali petici poté, co jeden zubní lékař z Uničova skončil s infekcí způsobenou koronavirem ve vážném stavu v nemocnici.

„Bohužel jsou mezi námi takoví, co respirátory dostali, a zůstali s nimi doma. Když se to dozvíme, tak v další vlně už jim nic dávat nebudeme. Komora si to hlídá,“ pohrozil Šmucler.

Na nedostatek ochranných pomůcek si zatím stěžují ambulantní specialisté. „Dá se to popsat jedním slovem: bída,“ řekl Právu předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.

„Měli jsme za to, že nouzový stav vyhlásila vláda právě proto, aby se její kompetence posílily. Kraje jsou ale zřejmě opačného názoru. V médiích vidíme, jak se distribuují miliony pomůcek, a z krajů slýcháme, že nic nemají,“ uvedl Jojko. Stav se podle něj liší kraj od kraje.

„Požádali jsme krizový štáb a ministerstvo zdravotnictví, aby zveřejnily počet respirátorů, co poslaly krajům, a zároveň jim daly povel zveřejnit, kam přesně se distribuovaly,“ řekl Jojko.