Zrušit roušky byla chyba. Obnovme krizový štáb, shodl se Kalousek se Zaorálkem

„My prosazujeme s ministrem vnitra Hamáčkem tvrdší přístup. Podle nás by měl zasedat celý krizový štáb,“ uvedl Zaorálek, který připustil, že byla chyba, když premiér v druhé půli srpna zrušil avizovaná plošná opatření nosit roušky.

„Chápu pana premiéra. I já jsem mluvil s důchodci, kteří říkali, jak je roušky otravují. Beru to tak, že se vyšlo vstříc veřejnosti. Tam jsme udělali chybu. Teda ne my...“ řekl Zaorálek.

Kalousek nenechal na Zaorálkovi suchou nit. „Není to jen o plošných opatřeních a rouškách. Za velké peníze jsme si koupili čas na jaře, ale vláda ho promarnila. Klíčem, aby už nemusely celé objekty do karantény, byla chytrá karanténa. Tam ale nebyly připraveny kapacity na testování. Odpovědnost nese virus? Ne, nese ji premiér,“ zdůraznil.

„Musíme začít ten systém řídit. Musí zasedat krizový štáb, který bude aplikovat již připravené scénáře. Ale obávám se, že nejsou, protože vláda nic nedělala. Alfa a omega jsou kapacity, že se nakažení vytrasují. Teď nejsou dostatečné personální a testovací kapacity. My vám s tím pomůžeme, ale musíte pracovat. Čekat a modlit se nikomu nepomůže,“ řekl Kalousek.

Zaorálek připustil, že plány řešení pro budoucí situace by měla vláda mít, rovněž uvedl, že hygiena s chytrou karanténou zaspala, za což jej opět Kalousek vyplísnil, že na to vláda měla hygieně připravit dostatečné kapacity.

Na otázku, proč premiér odmítl zapojit do chytré karantény policii, Zaorálek odvětil, že se jeho straně podobně jako na jaře podaří prosadit jak založení krizového štábu, tak i zapojení policie. Jednat se o tom má opět v pondělí na zasedání vlády.

„Ale vám běží čas, zatímco budete přesvědčovat premiéra. To není kritika, to je výzva, jde o celou zemi. Přece se nemůžete nechat poručníkovat jedním bláznivým chlapem, který se rozhoduje, jak mu řekne Mára Prchal (marketing hnutí ANO), nebo kartářka,“ kontroval Kalousek.

„Máme začít stávkovat? My jsme říkali svůj názor,“ ohradil se Zaorálek a Babiše hájil s tím, že během krize postupoval jasně a kompetentně až do srpnového odmítnutí roušek. Do Kalouska se zase obul, že straší lidi a vyvolává paniku. Odkázal se i na jiné země EU, kde čísla nakažených rostou. Kalousek připomněl, že okolní země jsou na tom výrazně lépe a české ministry označil za „nemehla“.