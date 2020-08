Zrušení superhrubé mzdy je předvolební tahák, zní z ODS. Návrh leží ve Sněmovně už dva roky

Strana to připomněla v úterní tiskové zprávě, kterou se de facto zapojila do aktuální diskuse o případném zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu.

S plánem přišel o víkendu překvapivě premiér a šéf vládního hnutí ANO Andrej Babiš. Podle něj je třeba superhrubou mzdu zrušit, aby lidem z výplaty zbylo více peněz a stejně tak by rád snížil daň z příjmu na 15 procent, jak dříve „slibovala ODS a potom nesplnila”.

„1. prosince loňského roku jsem nabídl premiérovi Babišovi smlouvu s podpisem, že společně zrušíme do roka a do dne superhrubou mzdu. Premiér podpis odmítl. Nyní se zrušením superhrubé mzdy přišel, jako již mnohokrát, jako se svým dobrým nápadem. Proto opakuji svou nabídku, podepsal jsem smlouvu mezi mnou a Andrejem Babišem, že do konce tohoto roku společně dosáhneme zrušení superhrubé mzdy, a smlouvu jsem odeslal premiérovi k podpisu a hlavně k naplnění,“ osvětlil Fiala.