Zradili jste nás, zubaři musí o pomůcky žebrat, zlobí se Šmucler

„Stomatologové by měli dostat 14 procent z dodávky 1,1 milionů respirátorů, z čehož jsme schopní zajistit celou českou stomatologii a nemusíme se hroutit. To by znamenalo konec paniky, zvládlo se to a je to vyřešené,” řekl ve čtvrtek Novinkám prezident stomatologů Roman Šmucler.

Předem ale také varoval před chaosem, který panuje v rozdělování prostředků. Jelikož se tak neděje centrálně, ale na úrovni krajů. A to se podle něj potvrdilo hned v pátek, když první dodávka z Číny přiletěla a začala se rozdělovat.

„Ministerstvo ale nic nerozděluje, nechalo to na krajích a jejich uvážení. Neřešíme problém centrálně, ale prosíme na všech možných krajích, kde jsou i nejsou lidé v kontaktu. Mnozí se vyjádřili, že je stomatologie zbytná a ani se nemáme hlásit. Je to plýtvání energií našich lékařů, kteří neléčí, ale obíhají kraje a doslova žebrají,” rozzlobil se ale už v pátek v prohlášení poté, co do Česka dorazila první dodávka.

Šmucler: Zradili jste nás

Není podle něj zdaleka tak těžké spočítat, kolik máme lékařů, sester, záchranářů a dalšího zdravotnického personálu, a respirátory jim rozdělit.

„Kolik je lékařů, kolik sester atd.? To asi není věda zjistit, že to je celé zbytečný zmatek,” píše dále v prohlášení, které mají Novinky k dispozici.

Během pátečního odpoledne Šmucler informoval o případech z jednotlivých krajů.

„Distribuce pomůcek v praxi-Most. Kdokoli dostane, jen ne lékaři. Respirátory jen pro úředníky krajů, lékařům ústenky. Zradili jste nás,” popisuje situaci v Mostu. Podobně je na tom podle něj i Liberec.

„Velmi podobně je na tom i celá řada dalších oborů lékařské činnosti. Řada ordinací bude uzavřených dočasně, řada se již pravděpodobně nikdy neotevře, zejména v těžce zkoušených regionech neobnoví činnost starší kolegové,” pokračuje Šmucler.

Respirátory mají úředníci, pacienti nebo cyklisti

Také dodává, že respirátor té nejvyšší třídy FFP3 osobně ještě ani v ruce neměl.

„Osobně jsem ještě neměl v ruce předepsaný respirátor třetí třídy, ale viděl jsem ho u mnoha úředníků, pacientů, cyklistů, běžců v parku a podobně. Materiálem zjevně plýtváme. A zároveň ohrožujeme zdravotníky, které teď budeme čím dál víc potřebovat v ordinacích, nikoliv v karanténě, či dokonce nakažené v pracovní neschopnosti. Pokud považuje kraj či stát část stomatologie za zbytnou, nechť ji oficiálně uzavřou,” dodává v prohlášení.

Z 1,1 milionů můžeme zajistit celou ČR

Upozorňuje i na to, že zubaři nedostali nic ani z první drobnější dodávky, která byla distribuována během týdne.