Zprávu o zmrtvýchvstání Ježíše jezdci z Lukavce nakonec předali, ale bez lidí

„Nakonec jsme se rozhodli jízdu uspořádat, ale v omezené míře. Snažili jsme se, aby se to nikdo nedozvěděl,“ přiznal letos sedmdesátiletý organizátor akce Václav David.

Zatímco dosud se vydávali jezdci při tradiční jízdě, jíž se říká také Rajtování, do polí a přes obec o Velikonoční neděli hodinu po poledni, v neděli vyrazili s východem slunce od místního kostela.

„Jedeme moc brzy, to ještě budou lidé spát,“ pousmál se David, který do sedla Jízdy kolem osení usedá od svých sedmnácti let.