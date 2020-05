Zotavovna Donbas v Mariánských Lázních vstává z ruin

Kučeraví pořádají koncerty a společenské akce, jejichž aktéři se spontánně hlásí k účinkování. Do dvou let chtějí dokončit rekonstrukci někdejšího Donbasu, na který vzpomínají statisíce rekreantů, kteří jím v minulosti prošli.

„Když jsme se rozhodovali, zda do toho půjdeme, tak jsme si s manželkou slíbili, že v žádném případě nezastavíme v Praze střechu nad hlavou a nebudeme se z toho projektu stresovat. To druhé občas porušujeme,“ usmíval se jednašedesátiletý Kučeravý.

„První, co jsme museli zajistit, tak to byla infrastruktura, abychom měli vodu a elektřinu,“ vylíčil Kučeravý, který následně se svými kolegy začal zjišťovat, v jakém stavebně technickém stavu objekty doopravdy jsou.

Pak začaly pozitivně působit sázky s přáteli. „První byla, že do měsíce od koupě bude kávička na kolonádě,“ popisoval Kučeravý, jak proběhla úprava kolonádního vstupu do Donbasu. A na konci prázdnin se tam skutečně podávala první káva. Druhým krokem byla obnova sousední kavárny.

Právě nyní se totiž pracuje na obnově někdejšího původního mlýna, kde chtějí Kučeraví otevřít penzion s kapacitou zhruba sedmnácti dvoulůžkových pokojů. V sousedství by měla vzniknout rustikální restaurace s mlýnským kolem a obnovenými malými rybníčky se stylovým posezením. Rodina by ráda dosáhla na hodnocení čtyřhvězdičkového hotelu plus. „Orientovat se chceme na českou klientelu, takže ceny by měly být dostupné,“ dodal.