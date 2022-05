Zmocněnkyní pro lidská práva bude Šimáčková Laurenčíková

Novou vládní zmocněnkyní pro lidská práva bude dosavadní předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Klára Šimáčková Laurenčíková. Ta řídí Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání. Do funkce ji ve středu vybrala vláda. Uvedla to mluvčí vládního hnutí STAN Sára Beránková. Podle návrhu usnesení měl kabinet Šimáčkovou Laurenčíkovou jmenovat do funkce ke středečnímu datu.