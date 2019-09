Změny v dopravě: vyšší rychlost na dálnicích, ale i tvrdší postihy

Nápad povolit na světly řízených křižovatkách odbočování doprava na červenou, když v pruhu ve výhledu nic nejede, zdůvodňoval Ťok tím, že řidiči by čekáním na zelenou zbytečně neztráceli čas a snížily by se emise z aut.

„Řidičům by to přineslo jen pár minut časového zisku, takže to příliš smyslu nedává. Čeští řidiči navíc nejsou moc disciplinovaní. Když se jim povolí 140 km/h, pojedou stopadesátkou. Jenom by se tedy zvýšilo riziko nehod,“ řekl Právu mluvčí ÚAMK ČR Igor Sirota.