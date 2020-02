Změny u pěstounů vyvolaly protest spolků na ochranu dětí

Otevřený dopis ministryni zaslala do médií Asociace Dítě a rodina, která sdružuje bezmála 80 organizací, věnujících se ohroženým dětem a náhradní rodinné péči. Podle předsedkyně asociace Věduny Bubleové je předloha uspěchaná a mnoho věcí si v ní protiřečí. Magdalena Zemanová, místopředsedkyně Asociace náhradních rodin, která sdružuje pěstouny, označila návrh novely za nedomyšlený.

Jak už Právo informovalo, novela by přechodným pěstounům měla zvýšit odměnu ze současných 20 tisíc korun hrubého měsíčně na 30 tisíc, pokud zrovna mají dítě v péči. Za každé další by měli šest tisíc navíc, odměna by se navyšovala, pokud budou pečovat o postižené dítě. Přechodní pěstouni mají dítě v péči maximálně rok, potom jde buď k pěstounům dlouhodobým, nebo do osvojení, je-li právně volné. Podle připomínkujících organizací je ale chyba, že novela zároveň nenavyšuje odměnu i pro dlouhodobé pěstouny, kteří se často starají o dítě až do jeho plnoletosti.

„Nesystémový krok“

Upozorňují, že zvýšení odměny může motivovat přechodné pěstouny, ale děti z jejich péče nebudou mít kam jít. „Novela tím rozevírá nůžky mezi krátkodobou a dlouhodobou pěstounskou péčí. Jedná se o zcela nesystémový krok, který může vést k růstu zájmu o přechodnou péči, na kterou nebude jak navázat dlouhodobou péčí,“ stojí v otevřeném dopise Asociace Dítě a rodina, který má Právo k dispozici.

„Dlouhodobých pěstounů je stále nedostatečné množství a kvůli tomu se rok co rok umisťují do ústavní péče zcela zbytečně a nehospodárně stovky dětí, které by jinak mohly vyrůstat v rodinném zázemí,“ doplňuje asociace.

„Pěstoun pečující o jedno dítě pobírá odměnu pěstouna 12 000 Kč hrubého, což je stále pod minimální mzdou, sociální a zdravotní pojištění si musí doplácet ze svého. Přechodný pěstoun při téže péči o jedno dítě by dostával dle návrhu novely 30 000 Kč. Je to nepoměrné a diskriminující,“ vypichuje Asociace náhradních rodin. Minimální mzda se od letošního ledna zvýšila na 14 600 korun.

Dlouhodobým pěstounům se naposled zvyšovala odměna v roce 2018, na jedno dítě dostávají 12 tisíc, na dvě 18 tisíc, na tři a více 30 tisíc. Asociace náhradních rodin navrhují zvýšit odměnu dlouhodobého pěstouna s jedním dítětem na dvacet tisíc a třicet tisíc na dvě děti.

Organizace ministerstvu vyčítají také to, že v novele neřeší příbuzenskou pěstounskou péči, tedy institut, kdy se o dítě starají příbuzní (nejčastěji prarodiče). V ČR tvoří příbuzenská péče dvě třetiny případů, často však bývá zneužívána. Obě asociace navrhují vyčlenit příbuzenskou péči jako samostatný institut.

Bubleová též vyzvala ministerstvo, aby zakázalo umisťování nejmenších dětí do kojeneckých ústavů, jak se k tomu zavázala už vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). „Ústavní péče je v naprosté většině případů zbytečná, navíc zvyšuje výdaje v oblasti sociální péče, které by mohly být v souvislosti s náhradní rodinnou péčí vynaloženy účelněji,“ píše se v materiálu, který navrhuje, aby do ústavní péče byly umisťovány jen děti od 7 let.

Piráti chtějí registr

Navýšit odměnu dlouhodobým pěstounům chtějí i Piráti, jejichž seznam připomínek k novele zákona má Právo k dispozici. Chtějí, aby odměna dlouhodobého pěstouna byla odvozená od výše minimální mzdy, do jejíž výše si nezaměstnaní pěstouni doplácejí zdravotní pojištění, případně zvednout odměnu o 2000 korun.

Do přechodné pěstounské péče by podle pirátů soudy neměly svěřovat děti, které nejsou příbuzné a mají různé rodiny a historie, aby si dítě během jednoho roku nezvykalo na „nevlastní sourozence“.

„V některých krajích nutí přechodné pěstouny do přijímání více nepříbuzných dětí, což je proti smyslu přechodné péče. Je třeba zůstat u toho, že přechodná péče je krizový institut,“ stojí v připomínkách pirátů. Strana se dlouhodobě zasazuje o vytvoření veřejně přístupného registru schválených uchazečů o pěstounskou péči a dětí, které náhradní rodinu potřebují. Na něm už MPSV pracuje.