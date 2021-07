Změna pruhů V Holešovičkách pomohla Blance a ucpala Argentinskou, zjistilo město

Technická správa komunikací (TSK) nechala změnit řazení pruhů za mostem Barikádníků. Z původně levého průběžného pruhu ve směru od mostu se musí řidiči zařadit do pravého pruhu. Druhý pruh zůstal průběžný.

Červené u vjezdů do tunelu Blanka jsou podle Scheinherra často způsobovány neprůjezdností na jejím konci na Pelc-Tyrolce. „Zaměřili jsme se na to, proč vznikají zácpy na výjezdu,” řekl.

Je to šílené. S experimentem Prahy na řidičích dochází obyvatelům Holešovic trpělivost

Snahou pak bylo minimalizovat počet červených světel. Při problémech v Blance automatický systém reguluje počet aut uvnitř. „To bohužel vede ke komplikacím nejen pro auta jedoucí do tunelu, ale také ostatní, kteří blokují křižovatky a podobně,” řekl Butovič. Vliv má průjezdnost na Pelc-Tyrolce rovněž v tunelech, které Blance předcházejí, a často je uzavírán již první tunel, do které auta vjíždějí z Dobříšské, z které až do ulice V Holešovičkách jede pouze asi deset procent aut.