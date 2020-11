Zkrachuje koalice Pirátů a STAN kvůli daním? Musíme to vyřešit, říká Rakušan

„Máme hodně bodů, proč se shodnout, a vy jste vybrala jeden, proč ne. Určitě je otázka k řešení. Pokud máme nějaké rozdílné pohledy na daňovou politiku a budeme kandidovat spolu, tak se to vyřešit musí. Máme expertní týmy i napříč našimi uskupeními. Na vyjednávání jsme odborně připraveni,“ řekl Novinkám.

Piráti prosadili minulý týden v rámci daňového balíčku pozměňovací návrh o zdanění akcií a dalších cenných papírů nad 20 milionů korun. Doposud byly všechny příjmy z jejich prodeje od daně osvobozeny, nově mají být zdaněni progresivní sazbou ve výši 15 až 23 procent.

Podle Pirátů změna míří na „superboháče”, ale dle kritiků bude mít za následek odliv investic z České republiky, neboť daňová výjimka funguje jako investiční pobídka také v okolních zemích Evropy. Spolu s Piráty návrh podpořilo také hnutí ANO, ČSSD a KSČM.

Na hlasování se můžete podívat zde.

Předkladatel návrhu Mikuláš Ferjenčík (Piráti) Novinkám již dříve řekl, že zástupci hnutí STAN nepodpořili jeho návrh možná i proto, že s nimi o tom kvůli jeho počáteční nízké podpoře v rozpočtovém výboru ani nevyjednával. Zároveň podotkl, že chtějí Piráti pokračovat v rušení daňových výjimek i v budoucnu. „Je jich tolik, že příští volební období s tím budeme mít dost práce,“ uvedl.

Poslankyně STAN Věra Kolářová, která spolu s Ferječíkem zasedá v rozpočtovém výboru, ale odmítá, že by pirátský lobbing jejich postoj mohl změnit. Doporučila totiž poslancům svého hnutí, aby pro návrh nehlasovali právě kvůli možným dopadům na investice. „Byl to důvod, proč jsme to nepodpořili,“ potvrdila Novinkám.

Přestože se obě uskupení chystají společně kandidovat ve sněmovních volbách a už nyní při schvalování zákonů často spolupracují, podle ní STAN nepodpořil ani další z Ferjenčíkových návrhů na zvýšení slevy na poplatníka ve výši 10 tisíc korun. Starostové nakonec hlasovali pro nižší daňovou úlevu. „V kombinaci se zrušením superhrubé mzdy je to darda jak do státního rozpočtu, tak do rozpočtů krajů a obcí,“ podotkla.

Stejně jako Ferjenčík se však Kovářová neobává, že by rozdílný pohled na zdanění šance na dojednání koalice zmařil. V to, že se shodu v daňové oblasti nakonec podaří nalézt, prý věří, ačkoli o pirátském nápadu na změny také u dalších daňových výjimek prý slyší poprvé. „O tomhle jsme ještě nekomunikovali. Každopádně myslím, že se daňové úpravy musejí dělat v jednom balíku, nikoli salámovou metodou, kdy se přijímají jako pozměňovací návrhy,“ dodala.

O tom, jaké daňové změny by mohly obě strany společně v budoucnu prosazovat, budou nyní jejich lídři jednat také v rámci návrhu koaliční smlouvy. Dokument by měli předložit ke schválení straníkům zhruba za měsíc.

Teď je podle Rakušana nutné zaměřit se na to, aby byl výsledkem kompromis, který bude přijatelný pro obě strany. „Netvrdím, že bude všechno jednoduché vyjednat. Ale to není v žádné koalici, tedy možná akorát v takové, kde se některé strany vzdají svého programu a pak není o čem jednat. My chceme koalici partnerskou,“ uvedl.

Aktuálně se podle něj shodnou na 75 až 80 procentech témat, a to včetně ekonomických záležitostí.