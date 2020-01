Zimola může v ČSSD skončit i bez vyloučení

V takovém případě by podle stanov ČSSD automaticky přišel o členství. Právu to potvrdil předseda Jan Hamáček.

„Je to přesně tak, členství v sociální demokracii zaniká buď vstupem do jiné politické strany či hnutí, anebo kandidaturou ve volbách za takový subjekt,“ řekl.

V případě Zimoly prý není přívržencem vylučování, ale podle něj by se měl už někdejší místopředseda ČSSD rozhodnout. „Jiří Zimola by si měl konečně ujasnit, co chce,“ prohlásil Hamáček.