Židé po celém světě si svátkem Pesach připomínají vyvedení z otroctví

„Židé si při Pesachu připomínají nejvýznamnější událost dějin židovského národa. Tím je odchod z Egypta. Židovský národ byl po určitou dobu v Egyptě jako národ otroků. Než se objevil Mojžíš, kterému se zjevil bůh a vyzval ho, ať svůj lid z Egypta osvobodí. Národ byl nakonec vyveden Mojžíšem do pouště, ve které putoval čtyřicet let. Než došel do zaslíbené země,“ přiblížil Právu správce židovské synagogy v Holešově na Kroměřížsku Vratislav Brázdil.