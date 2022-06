Zemřela politická vězeňkyně z 50. let Miluška Havlůjová

Havlůjová, která se snažila očistit jméno svého otce, byla v květnu 1953 také zatčena a vydírána kvůli spolupráci se Státní bezpečností. Udávat odmítla, byla odsouzena na pět let za pokus o pobuřování proti republice a vyzvědačství. V té době přitom měla jedenapůlročního syna a její otec byl zároveň podruhé odsouzen na deset let.

Za komunismu se živila jako účetní, po revoluci se Havlůjová aktivně zapojila do politiky a vstoupila do Občanského fóra. V roce 1992 se stala starostkou Rudné u Prahy, kterou zůstala do roku 1998.