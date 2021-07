Zemřel sociolog Michal Illner

Po vzniku Sociologického ústavu v roce 1965 se Illner přihlásil do konkurzu a byl přijat do oddělení metodik a technik. V roce 1967 měl možnost se na stáží v Kolíně nad Rýnem seznámit se světovými trendy v sociologii. O rok později pak složil zkoušky a získal titul JUDr. v oboru správního práva.

Po okupaci Československa se mu podařilo ještě odjet v letech 1969 až 1970 na stáž do New Yorku, po návratu mu režim už neumožnil obhájit disertační práci. Ve vědě se zaměřil na výzkum indikátorů a metodologii výzkumu pro zkoumání společnosti. Byl tak v kontaktu s vědci z oborů demografie či sociální geografie. „Tyto profesionální kontakty prohloubily jeho zájem o vliv geografických faktorů na život lidí," uvedlo tiskové oddělení ústavu.

Po pádu komunistického režimu se Illner stal členem vedení obnoveného Sociologického ústavu a vedoucím nové výzkumné skupiny, která se zaměřila na studium lokálních a regionálních faktorů na život. Pracoviště se zapojilo do mezinárodních výzkumů místní demokracie, veřejné správy a sociologie města. V roce 1993 se Illner stal na osm let ředitelem ústavu. Zasloužil se také o začlenění výzkumů veřejného mínění do práce ústavu. „Zachránil tak nekomerční výzkum veřejného mínění v ČR před jeho likvidací," uvedlo tiskové oddělení. Illner působil také jako pedagog a do vysokého věku jako výzkumník.