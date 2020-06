Zemřel politický vězeň a bývalý šéf rozvědky Radovan Procházka

Ve věku 93 let ve čtvrtek zemřel bývalý šéf Vojenského zpravodajství a civilní rozvědky Radovan Procházka. Na Twitteru to oznámil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Procházka se za války zapojil do protinacistického odboje, za komunismu byl 13 let vězněn. Za zpravodajskou činnost dostal vyznamenání od prezidenta USA, prezident Václav Havel mu v roce 1997 za odpor proti totalitnímu režimu udělil nejvyšší české státní vyznamenání, Řád bílého lva.