Zemřel epidemiolog Ježek, pomáhal vymýtit pravé neštovice

Rodák z Liberce vystudoval v letech 1952-1958 lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté působil v Ústavu epidemiologie a mikrobiologie. Svou profesní dráhu zahájil epidemiologickou studií TBC, žloutenky a chřipky. V roce 1965 pomáhal jako expert WHO budovat zdravotnický systém v Mongolsku, kde zorganizoval první celoplošné očkování dětí proti obrně.

V sedmdesátých letech působil v ústředí WHO v Ženevě, pomáhal při likvidaci neštovic v Jugoslávii a epidemie cholery na východě Slovenska, při vymýcení neštovic v Indii, Nepálu a Bangladéši, Somálsku, Etiopii a Keni.

Po završení programu vymýcení neštovic přešel v roce 1988 do globálního programu AIDS. V roce 1995 se jako expert WHO podílel na likvidaci epidemie eboly v Zairu. „Poslední roky profesního života zasvětil vystupování proti biologickým zbraním a bioterorismu,” uvedla ve středu jeho dcera. Až do vysokého věku přednášel medikům a lékařům o tropické medicíně.