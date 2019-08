Zemědělský úřad povolil nasadit na hraboše jed, který je nebezpečný i pro čápy a sovy

Podle ornitologů je rovněž skandální, že zemědělci mohou nyní podle rozhodnutí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského přípravek rozmisťovat volně po povrchu, a nikoliv do nor. A to nejen na zemědělské půdě, ale také například v ovocných sadech, vinicích a remízcích. V ohrožení je tak spousta dalších volně žijících zvířat.

„Sledujeme s velkými obavami, že ústav povolil plošné rozmisťování jedu volně po povrchu, aniž by ho zemědělci museli aplikovat do nor. Je to velmi nebezpečné pro všechny živočichy. Zejména je pro nás nepochopitelné povolení v remízcích a polních příkopech, které jsou často jediným útočištěm polních ptáků,“ uvedl Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, která na případ upozornila na stránkách Birdlife.cz.