Zemanova party, sešlost oblíbenců, kritizují politici selekci hradních hostů

Pozvánku nedostal například místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti). „Dozvěděl jsem se, že je to tím, jak jsem hlasoval v případě hlasování o schválení ústavní žaloby Sněmovnou,“ krčí rameny Pikal.

Dodává, že s prezidentem sice mají rozdílné názory na to, jak se má vykonávat prezidentská funkce, ale podle něj to není důvod někoho nepozvat na významný státní akt. „Jsem zklamaný,“ říká Pikal.

Pozvánku nedostal ani šéf hnutí STAN Vít Rakušan. „Vysvětluji si to tak, že jsem dlouhodobě v rozporu s některými kroky prezidenta republiky. To, že si pan prezident privatizuje Pražský hrad, je dlouhodobým trendem,“ podotýká Rakušan, podle nějž si Zeman z akce dělá party pro své příznivce.

Dodal, že od prezidenta by očekával opačný přístup, podle něj by se měl snažit alespoň během státního svátku lidi spojovat. „Ale on si jede linii: budu se bavit jen s lidmi, kteří mi tleskají,“ hodnotí pro Novinky Rakušan.