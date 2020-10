Zeman šéfa BIS Koudelku opět nepovýší

Zeman to řekl Mladé frontě Dnes. Kontrarozvědku, která ve svých zprávách opakovaně upozorňuje na nebezpečí ruských či čínských špionů, prezident často kritizuje.

Zeman podle Babiše slíbil povýšit šéfa BIS Koudelku. Ale neudělá to

Vláda počátkem října také navrhla povýšit do hodnosti generálmajora policejního prezidenta Jana Švejdara a jeho náměstka Martina Vondráška. Hodnosti brigádního generála by se měl dočkat ředitel středočeských hasičů Miloslav Svatoš a zástupce velitele Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR David Kareš. Na povýšení do hodnosti generálporučíka je navržen ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal a na brigádní generálku ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou Monika Myšičková. Ministerstvo financí navrhlo, aby se zástupce generálního ředitele celníků Pavel Kotraba stal brigádním generálem.