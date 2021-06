Zeman: Rezoluci europoslanců o Babišovi neberu příliš vážně

„Je to právně nezávazné usnesení, takže v každém případě ho neberu příliš vážně,” řekl Zeman.

Europarlament: Babiš je ve střetu zájmů, Agrofert by měl vrátit sporné dotace

Schválený text je reakcí na dubnové zveřejnění konečné auditní zprávy Evropské komise, podle níž je Babiš ve střetu zájmů, neboť ovládá holding Agrofert i poté, co jej vložil do svěřenských fondů. Firma proto nemá podle komise nárok na dotace ze strukturálních fondů EU. Babiš s tímto závěrem nesouhlasí a tvrdí, že převedením firmy do svěřeneckých fondů vyhověl českému zákonu o střetu zájmů.