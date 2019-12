Zeman potvrdil, že Babišovi abolici neudělí

Prezident v září řekl, že by premiérovi abolici udělil v případě, že by nejvyšší státní zástupce rozhodl o obnovení trestního stíhání. Své prohlášení zpětně nepovažuje za chybu. "Kdybych to téma neotevřel, tak nemohu vyloučit, že by nejvyšší státní zástupce posunul tento případ k obžalobě. Nemohu to vyloučit, neříkám nic jiného," uvedl.