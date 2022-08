Zeman pojede na Slovensko, setká se i s prezidenty Egypta a Černé Hory

Návštěva černohorského nebo egyptského prezidenta či cesta na summit Visegrádu na Slovensko čekají prezidenta Miloše Zemana do konce jeho volebního období. Rád by také navštívil Srbsko a Čínu, v Česku by se měl dále setkat s katarským emírem nebo představiteli evropských zemí, kteří se zúčastní summitu v rámci českého předsednictví Evropské unii.