Zeman navštíví Rakousko

Podle rakouské prezidentské kanceláře se Zeman ve čtvrtek setká v Hofburgu se svým rakouským protějškem Alexanderem Van der Bellenem. Námětem jejich rozhovoru by měla být pandemie koronaviru, ochrana klimatu, vývoj v Rusku a Bělorusku a energetické otázky, mj. plánované rozšíření jaderné elektrárny Dukovany.

Zeman přijíždí do Rakouska v době, kdy podle nepotvrzených mediálních informací vláda schválila odvolání české velvyslankyně ve Vídni Ivany Červenkové. Stát se tak mělo na žádost prezidenta Miloše Zemana.

Ten velvyslankyni v roce 2019 kritizoval za to, že mu poskytla špatné informace o financování českojazyčné školy ve Vídni. Prezident kvůli tomu při návštěvě Rakouska kritizoval vídeňského starostu Michaela Häupla. Zeman se mu později omluvil s odůvodněním, že vycházel z nesprávných informací české velvyslankyně Červenkové. Diplomatka se za to prezidentovi omluvila. Kdo by ji mohl nahradit, není jisté. Zatím se spekuluje o Tomáši Podivínském.