Zeman navrhl na ombudsmana Křečka. Přiznal, že uvažoval o Valachové

„Jsem pevně přesvědčen, že tento kandidát má ty nejlepší předpoklady pro výkon funkce Veřejného ochránce práv,” uvedl prezident s poukazem na to, že Křeček zná fungování úřadu. Připomněl i jeho působení v rámci Sdružení nájemníků ČR.

Křeček, kterému je 81 let, by byl podle něj ideálním kandidátem i proto, že by se „vhodným a prospěšným způsobem doplňoval s nedávno zvolenou zástupkyní Veřejného ochránce práv Monikou Šimůnkovou”. Funkční období ombudsmana je šestileté.