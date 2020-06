Zeman musí znovu rozhodovat o jmenování Ošťádala profesorem

„Prezident, věren svému slibu, že bude svůj úřad vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nemohl návrhu vyhovět,“ prohlásil Nespala a dodal, že jinak by prezident byl pouze „ceremoniářem, případně automatem na podpisy, v lepším případě signatářem“.

„Těžko lze po prezidentu republiky jako nejvyšším výkonném orgánu a nositeli suverenity chtít, že když se doví něco, co vlastně vylučuje toho uchazeče, tak aby to automaticky podepsal a byl s prominutím za blbce. To po prezidentu republiky skutečně nelze požadovat,“ uvedl po rozhodnutí Nespala.