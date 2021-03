Zeman chce hlavu Blatného, Petříčka i šéfky SÚKL

Lékový ústav posuzuje Sputnik, požádal o to Úřad vlády

Pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to podle prezidenta ke zlepšení vztahů. Babiš podle něj udělal chybu, že za nástupce bývalého šéfa resortu Romana Prymuly navrhl „nekompetentního ministra”.