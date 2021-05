Zeman by volil za prezidenta Babiše

Prezident Miloš Zeman by za svého nástupce v nejvyšší ústavní funkci volil nynějšího premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by kandidoval. Podle něj by si funkci zasloužil, jelikož odvedl „neskutečně mnoho práce”. Uvedl to v neděli v rozhovoru na Frekvenci 1.