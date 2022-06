Zeman bagatelizoval své proruské postoje. Putina by poslal před válečný soud

„Nikdy jsem nezpochybňoval, že Rusko Krym obsadilo v rozporu s mezinárodním právem a že to bylo a je špatně. Jediné, co jsem tehdy v roce 2017 ve Štrasburku udělal, bylo, že jsem pojmenoval onoho pověstného ,slona v místnosti'. Ano, bylo to poněkud nediplomatické a dnes bych takto upřímně na toto téma nemluvil.